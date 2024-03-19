Франция опровергла отправку войск в Украину 

Министерство обороны Франции назвало "дезинформацией" утверждения, с которыми ранее выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин о том, что Париж готовит к отправке в Украину около 2 тысяч французских военных.
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