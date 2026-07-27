Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Бородин получил восемь лет колонии

Фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Бородин получил восемь лет колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за взяточничество предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта уголовного дела в отношении бывшего заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, чье второе уголовное дело слушается в том же суде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии