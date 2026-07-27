Фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Бородин получил восемь лет колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за взяточничество предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта уголовного дела в отношении бывшего заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, чье второе уголовное дело слушается в том же суде.
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