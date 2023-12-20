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В России создали «Товарища майора» для деанонимизации телеграм-каналов

В России создали «Товарища майора» для деанонимизации телеграм-каналов

Компания-разработчик T.Hunter представила специально созданную нейросеть «Товарищ майор», которая будет заниматься определением владельцев анонимных телеграм-каналов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

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