МИД России выразил озабоченность из-за переименования США ИИ в «суперинтеллект»

Москва озабочена из-за переименования Вашингтоном понятия «искусственный интеллект» в «суперинтеллект», которое идёт в русле его общей линии на упрочение технологического господства, заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
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