Вспышка клещевых инфекций зафиксирована в Приморье

В Приморском крае наблюдается рост заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются клещи. За первое полугодие в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 6669 человек, в том числе 1748 детей (26,2%), проживающих на 30 административных территориях края.
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