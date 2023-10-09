VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры»

Тема урока этого года — «Мессенджеры». Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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