Жафяров попрощался с «Авангардом»: «Омск, спасибо за это короткое, но яркое время! Болельщики, вы крутые! До скорых встреч!»

Ранее омский клуб объявил об уходе игрока. «Омск, спасибо тебе за это короткое, но яркое время! Болельщики, вы крутые! Спасибо вам за веру в меня и поддержку! До скорых встреч!» – написал нападающий Дамир Жафяров.