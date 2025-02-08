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Сделке не бывать? Эксперт рассказал, сколько на Украине реально осталось полезных ископаемых

Сделке не бывать? Эксперт рассказал, сколько на Украине реально осталось полезных ископаемых

Пока Зеленский предлагает Трампу сделку по совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины, эксперт указал, сколько ресурсов на самом деле осталось у страны и возможна ли сделка с США.

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Комментарии
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Eduard
Это и не сделка,Трамп потребовал возврата средств рудами,а не новых кредитов!
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