На 40 участках дорог четырех округов Подмосковья установят металлические барьерные ограждения

Поможет ли установка барьерных ограждений повысить безопасность на дорогах Московской области?В четырех городских округах Подмосковья на 40 участках дорог будут установлены металлические барьерные ограждения.
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