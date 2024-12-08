В Ленобласти небольшой снег и гололедицу обещают в понедельник

Ночью местами ожидается до -12 градусов В понедельник, 9 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пойдет небольшой снег, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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