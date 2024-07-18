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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» предложил 12 млн евро за хавбека «Монако» Фофана. Монегаски хотят 18 млн

«Милан» предложил 12 млн евро за хавбека «Монако» Фофана. Монегаски хотят 18 млн

Итальянский клуб предложил «Монако» 12 миллионов евро за 25-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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