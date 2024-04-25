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В Тульской области работают девять постов наблюдения за выбросами предприятий

В Тульской области работают девять постов наблюдения за выбросами предприятий

В Тульской области установлены девять постов наблюдения за выбросами с региональных предприятий. Об этом рассказал первый заместитель губернатора – председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства.

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