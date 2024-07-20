Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить меру пресечения из-за болезни

РИА Новости/Илья Питалев Сергей Бородин, фигурант дела о коррупции в отношении экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, направил в суд просьбу смягчить ему меру пресечения из-за проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.