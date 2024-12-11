Как сейчас выглядит Чезар, брат Клеопатры Стратан

Чезар, младший брат Клеопатры Стратан, вырос и теперь уже совсем взрослый подросток. Певица удивила всех, опубликовав видео в InstaStory, где поклонники смогли увидеть, как сейчас выглядит Чезар, передаёт Noi.
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