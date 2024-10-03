Тис (с ягодами) Táxus baccáta — хвойное дерево или (чаще в нашей стране) кустарник. В древности тис считался деревом смерти, вероятно, потому, что под ним ничего не росло.
Тис
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Тис (с ягодами) Táxus baccáta — хвойное дерево или (чаще в нашей стране) кустарник. В древности тис считался деревом смерти, вероятно, потому, что под ним ничего не росло.
Свежие комментарии