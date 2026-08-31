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«Адмирал» и Точилкин расторгли контракт на три года, подписанный в июне

Александр Точилкин не будет выступать за « Адмирал », несмотря на заключенный в июне договор. «Хоккейный клуб «Адмирал» расторг по соглашению сторон контракт с нападающим Александром Точилкиным.

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