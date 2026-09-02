Моди в ловушке географии: Китай вскрыл стратегические провалы Индии

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил не лететь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через воздушное пространство Пакистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым