ВМС Британии: судно подверглось атаке у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило, что судно подверглось атаке в 57 морских милях (105,5 км) к западу от порта Ходейда в Йемене.
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