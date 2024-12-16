Андреева показала свое истинное лицо в разгар скандала

Ведущая Первого канала поругалась с поклонниками. Екатерина Андреева Социальные сетиКто бы мог подумать, что обычное фото из бани, опубликованное ведущей Екатериной Андреевой, приведет к громкому скандалу в Сети.
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