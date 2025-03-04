Такого не ожидал никто: ЕС устроил холодный душ для Зеленского. До взятия Киева 3 дня?

ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву, узнали в PoliticoИздание Politico обратило внимание, что из проекта документа Совета ЕС исчез пункт об отправке Украине новой военной помощи.
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