⚽️ Крымское дерби – на ваших телеэкранах 23-й тур чемпионата LEON-Второй лиги Б России по футболу подготовил всем любителям игры крутую битву: 12 сентября «Кызылташ» в Симферополе примет «Рубин Ялта»! Команды соседствуют в турнирной таблице — бахчисарайцы нестабильны в последних встречах, южнобережный коллектив наоборот вернул себе нужные кондиции в самый ответственный этап сезона ⚽️ Сегодня встречаемся в нашей предматчевой студии в 15:20, сам поединок смотрите в 16 часов ⏰ Доставка игры — бесплатно.