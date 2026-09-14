BRICS Steps Off The Dollar, With Iran Pressing Hardest Authored by former CIA officer Larry Johnson The 18th BRICS summit opened on Saturday with the bloc taking its most concrete step yet toward loosening the grip of the US dollar, adopting a 45-page New Delhi Declaration on the first day and endorsing a payments architecture built to route cross-border trade around the Western financial system.
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