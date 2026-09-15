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Царьград

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People: Джеймс Вер погиб в огненном ДТП на McLaren 13 сентября

People: Джеймс Вер погиб в огненном ДТП на McLaren 13 сентября

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб 13 сентября в ДТП на McLaren в Ирвайне. Автомобиль после столкновения с деревом разорвало на части и охватило пламенем.

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