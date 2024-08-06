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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ярослав Печенджиян и Дмитрий Яковлев присоединились к основному составу «Автодора»

К «основе» саратовцев присоединились форвард Ярослав Печенджиян и защитник Дмитрий Яковлев. В минувшем сезоне Печенджиян был лидером «молодежки» саратовского клуба со средней статистикой в 14,4 очка, 3,7 подбора и 1,3 передачи.

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