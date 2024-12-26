SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

«Наш президент сказал: «Спасибо твоим родителям!» Файзуллаев — об Акинфееве, отъезде в Европу и очках как у Холанда

«Наш президент сказал: «Спасибо твоим родителям!» Файзуллаев — об Акинфееве, отъезде в Европу и очках как у Холанда

Яркое интервью футболиста ЦСКА.Аббосбек Файзуллаев — один из самых ярких футболистов РПЛ. В 21 год он уже лидер ЦСКА и сборной Узбекистана, с которой успел съездить на несколько международных турниров, включая Олимпиаду в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх