Яркое интервью футболиста ЦСКА.Аббосбек Файзуллаев — один из самых ярких футболистов РПЛ. В 21 год он уже лидер ЦСКА и сборной Узбекистана, с которой успел съездить на несколько международных турниров, включая Олимпиаду в Париже.