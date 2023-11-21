Головин опроверг информацию о том, что во Франции зарплаты ниже, чем в России

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал слова футболиста петербургского "Зенита" Андрея Мостового, который заявил, что зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) больше, чем в Лиге 1 - высшем дивизионе чемпионата Франции, где выступают "монегаски".