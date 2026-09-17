Путин продлил действие продовольственных контрсанкций на 2027-2028 годы

Президент РФ Владимир Путин указом продлил на 2027-2028 годы действие продовольственных контрсанкций (продовольственное эмбарго), введенных в 2014 году.
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