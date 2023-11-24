"Новые казахи" заговорили на "новом казахском"

Вячеслав Денисов Особенность русской письменности в том, что каждая буква означает единственно возможный звук при произношении. Латинская письменность в современном западном бытии пришла к тому, что буква, например "С" может быть произнесена как -с-(эс), как -к-, как -ц-. А ведь ещё есть различные сочетания, которые в разных странах произносятся по-разному. Или возьмём столицу страны (бывшей советсякой республики), стремящейся в еврозагон, которая ныне называется "Chisinau". Англичане прочитают его "Чайсинэу", французы - "Шизино" (последнее вернее отражает суть правителей этой страны). И то и другое звучит забавно, но не верно. Придурки, командующие в Казахстане, имели задачу подлизаться к "просвещённой "эуропэ", а в результате сделали гадость своему народу.

Борис Леонтьев Ну, не совсем так. В РИ ещё в 19 веке на территории нынешней РК даже газеты издавались на двух языках одновременно: половина газеты на арабском, а другая - перевод на русский. Не думаю, что их читали только муллы и русские учёные. А вот своей письменности, даже тогда у них ещё не было.