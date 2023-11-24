Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Новые казахи" заговорили на "новом казахском"

"Новые казахи" заговорили на "новом казахском"

Казахи заговорили на "новом казахском". Русские чуть не надорвали животы Казахстан изо всех сил пытается ворваться в Европу.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Особенность русской письменности в том, что каждая буква означает единственно возможный звук при произношении. Латинская письменность в современном западном бытии пришла к тому, что буква, например &quot;С&quot; может быть произнесена как -с-(эс), как -к-, как -ц-. А ведь ещё есть различные сочетания, которые в разных странах произносятся по-разному. Или возьмём столицу страны (бывшей советсякой республики), стремящейся в еврозагон, которая ныне называется &quot;Chisinau&quot;. Англичане прочитают его &quot;Чайсинэу&quot;, французы - &quot;Шизино&quot; (последнее вернее отражает суть правителей этой страны). И то и другое звучит забавно, но не верно. Придурки, командующие в Казахстане, имели задачу подлизаться к &quot;просвещённой &quot;эуропэ&quot;, а в результате сделали гадость своему народу.
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4 час.
Борис Леонтьев
Ну, не совсем так. В РИ ещё в 19 веке на территории нынешней РК даже газеты издавались на двух языках одновременно: половина газеты на арабском, а другая - перевод на  русский. Не думаю, что их читали только муллы и русские учёные. А вот своей письменности, даже тогда у них ещё не было.
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2 час.
sa
svet alex
Каждый народ достоин своего правителя! Хохляндия уже довыегивалась! Потеряла все, что можно, конец ее уже близок! На очереди -гордый , свободолюбивый народ Казахстана. Они, правда , еще не выкопали свое черное море, но , освоив  латиницу, скоро начнут копать. Верной дорогой идут товарищи!
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41 мин.

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