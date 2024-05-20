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Булыкин о гонке в РПЛ: «Три претендента, интрига жива, но «Динамо» может проиграть чемпионство лишь самому себе» 

«Ожидал большего от «Ахмата» в противостоянии с «Зенитом» (1:5). Да, команде уже не грозит вылет, но грозненцы всегда хороши на своем поле, тем более с приходом Магомеда Адиева на пост главного тренера они набрали ход.

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