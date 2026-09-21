Карма в виде невнимательной водительницы настигла супруга Аллы Пугачёвой

Иноагент, юморист и сатирик Максим Галкин*, находясь за пределами России, действия которой он пятый год критикует с сарказмом и злой иронией, попал в ДТП в Юрмале.
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