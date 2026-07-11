Зачем НАТО унифицирует 155 мм спустя полвека

Калибр 155 мм давно зовут единым стандартом НАТО, но снаряд из немецкой PzH 2000 и снаряд для французского Caesar — это два разных боеприпаса с несовпадающей баллистикой, и новый проект GENIFR обещает наконец сделать их по-настоящему взаимозаменяемыми.
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