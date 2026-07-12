Результаты: Тур Австрии-2026. Этап 5. Результаты

Langenlois — Wien, 109 км 1 WatsonSamuel Netcompany INEOS 2:13:01 2 AlbaneseVincenzo EF Education — EasyPost ,, 3 KonradPatrick Lidl — Trek ,, 4 ÁlvarezHéctor Lidl — Trek ,, 5 McKenzieHamish Team Jayco AlUla ,, 6 BagioliAndrea Lidl — Trek ,, 7 Del GrossoTibor Alpecin — Premier Tech ,, 8 SteiningerFabian Schwingshandl Intralogistics ,, 9.