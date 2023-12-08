Георгиев после пропущенной шайбы ударил собственного одноклубника клюшкой по ноге

Александр Георгиев сорвался во время матча с «Виннипегом» и ударил клюшкой собственного защитника. Ранним утром 8 декабря в Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс».