Георгиев после пропущенной шайбы ударил собственного одноклубника клюшкой по ноге

Александр Георгиев сорвался во время матча с «Виннипегом» и ударил клюшкой собственного защитника. Ранним утром 8 декабря в Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс».
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