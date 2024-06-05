Отбита террористическая атака на три региона, — Минобороны России

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей пять беспилотников, с помощью которых Киев собирался совершить террористические атаки, сообщили в Минобороны России.
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