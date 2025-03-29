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Власти Канады не хотят сотрудничать с РФ по Арктике

Власти Канады не намерены развивать сотрудничество с Россией в арктическом регионе. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр этой страны Марк Карни, комментируя назначение Оттавой специального посла по вопросам Арктики.

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