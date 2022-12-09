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«В обороне Германии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией». Савичев о ЧМ-2022

«В обороне Германии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией». Савичев о ЧМ-2022

Юрий Савичев высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2022 по итогам группового этапа. — Травмы Ройса и Вернера ударили по игровой мощи Германии? — Не настолько, чтобы стать главной причиной провала.

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