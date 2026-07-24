Главную опасность старых смартфонов объяснили

Пользоваться смартфоном, который перестал получать обновления, опасно. Об этом сообщает издание BGR. Журналисты рассказали, что чаще всего хакеры атакуют телефоны и компьютеры, которые не имеют актуальной версии операционной системы (ОС).
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