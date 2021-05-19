Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals

Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals. Ценовой дисконт нефти марки Urals к Brent в последние годы заметно сократился, а в кризисном 2020 году цена Brent в первом полугодии даже опускалась ниже цены Urals.