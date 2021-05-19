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Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals

Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals

Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals. Ценовой дисконт нефти марки Urals к Brent в последние годы заметно сократился, а в кризисном 2020 году цена Brent в первом полугодии даже опускалась ниже цены Urals.

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