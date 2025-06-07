Почему вы чувствуете себя виноватыми, даже если ничего плохого не сделали?

Знакомо ли вам это чувство, когда тяжесть вины давит на плечи, хотя вы точно знаете, что не совершали ничего предосудительного? Вы не нарушали обещаний, не обижали никого намеренно, не совершали ошибок, которые могли бы навредить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии