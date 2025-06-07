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Почему вы чувствуете себя виноватыми, даже если ничего плохого не сделали?

Почему вы чувствуете себя виноватыми, даже если ничего плохого не сделали?

Знакомо ли вам это чувство, когда тяжесть вины давит на плечи, хотя вы точно знаете, что не совершали ничего предосудительного? Вы не нарушали обещаний, не обижали никого намеренно, не совершали ошибок, которые могли бы навредить.

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