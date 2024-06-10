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Расчет РСЗО «Град» уничтожил отделение мотопехоты ВСУ и две иностранные бронемашины

Расчет РСЗО «Град» уничтожил отделение мотопехоты ВСУ и две иностранные бронемашины

Расчет боевой машины РСЗО «Град» под командованием заместителя командира реактивного артиллерийского взвода, командира боевой машины гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна выдвинулся на позицию для поражения скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовились пойти в наступление.

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