Отряды группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» успешно провели операцию по вытеснению личного состава нацистских формирований киевского режима с ряда участков на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.
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