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ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком участке после артподготовки

ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком участке после артподготовки

Отряды группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» успешно провели операцию по вытеснению личного состава нацистских формирований киевского режима с ряда участков на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.

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