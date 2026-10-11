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Московское "Динамо" прервало серию из шести поражений в КХЛ, обыграв СКА

Московское "Динамо" прервало серию из шести поражений в КХЛ, обыграв СКА

Ник Меркли оформил дубль, а в дополнительное время победную шайбу забросил Павел Шэн – 4:3 в пользу "Динамо" в матче со СКА на "ВТБ-Арене" в Москве.

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