Литературовед Сартаков: дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании

РИА Новости/Евгений Биятов Дуэль между поэтом Михаилом Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не нуждается в дополнительном расследовании, заявил литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.