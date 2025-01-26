Литературовед Сартаков: дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании

РИА Новости/Евгений Биятов Дуэль между поэтом Михаилом Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не нуждается в дополнительном расследовании, заявил литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.
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