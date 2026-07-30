Политолог Журавлёв: Зеленский нарушил дипломатический протокол в Польше

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что Владимир Зеленский нарушил дипломатический протокол во время визита в Польшу, предпочтя переговоры с премьер-министром Дональдом Туском встрече с президентом Каролем Навроцким.
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