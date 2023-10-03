Исхудавшая Эвелина Блёданс накинулась на еду

Актриса отдыхает в Израиле. Эвелина Блёданс отдыхает вместе с сестрой и сыном Семеном в Израиле. Сюда она прилетела к старшему наследнику Николаю, которого родила в первом браке с израильским бизнесменом по имени Дмитрий.
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