📹❗️Вашему вниманию тумбовая зенитно-пулемётная установка на базе 4-хствольного авиационного пулемёта ЯкБ-12,7 от Тульского КБП, обладающего скорострельностью 4500 выстр.
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📹❗️Вашему вниманию тумбовая зенитно-пулемётная установка на базе 4-хствольного авиационного пулемёта ЯкБ-12,7 от Тульского КБП, обладающего скорострельностью 4500 выстр.