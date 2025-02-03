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Русское оружие

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📹❗️Вашему вниманию тумбовая зенитно-пулемётная установка на базе 4-хствольного

📹❗️Вашему вниманию тумбовая зенитно-пулемётная установка на базе 4-хствольного авиационного пулемёта ЯкБ-12,7 от Тульского КБП, обладающего скорострельностью 4500 выстр.

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