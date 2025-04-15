В Госдуме предложили изменить расчет компенсации семьям погибших военнослужащих

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, а также другие депутаты от партии ЛДПР намерены внести на рассмотрение законопроект об увеличении ежемесячных денежных выплат семьям погибших военнослужащих.
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