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Во Франции избили родственника жены Эмманюэля Макрона

Во Франции избили родственника жены Эмманюэля Макрона

Во Франции избили родственника жены Эмманюэля Макрона после интервью президента. . Внучатый племянник жены французского лидера Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит в Амьене после телевизионного интервью Эммануэля Макрона, пишет Courrier picard.

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