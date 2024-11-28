Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. 17 тур. «Краснодар» — «Спартак» Фото: Global Look Press/Stupnikov Alexander Игроки ФК «Спартак» Совсем скоро сезон в российском футболе уйдет на зимнюю паузу длиной чуть менее трех месяцев.
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