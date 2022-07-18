«Дизайнерский провал»: 10 вещей с модных показов, которые насмешили весь интернет

У всех бывают провалы, дизайнеры с мировым именем не исключение. Конечно, все понимают, что главная задача показов - интересно и запоминающе преподнести тренды предстоящего сезона, и не стоит буквально воспринимать то, что мы видим на подиуме.
У всех бывают провалы, дизайнеры с мировым именем не исключение. Конечно, все понимают, что главная задача показов - интересно и запоминающе преподнести тренды предстоящего сезона, и не стоит буквально воспринимать то, что мы видим на подиуме.
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